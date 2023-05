Título e quinto lugar. As contas que faltam na última jornada do campeonato

Agora, as contas do quinto lugar





Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 53 pontos, e Arouca, sexto, com 51 (a dois pontos), estão numa posição semelhante aos dois da frente.

As duas equipas anulam-se no confronto direto - uma vitória por 3-0 para cada -, pelo que dependem da diferença de golos para decidir quem arrecada o quinto lugar do campeonato e consequente qualificação para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Aqui é que o tema se complica: o Vitória tem 34 golos marcados e 36 sofridos, logo, uma diferença negativa de dois golos; o Arouca marcou 34 golos e sofreu 37, o que redonda numa diferença de golos também negativa, de três. Ou seja, os vimaranenses têm vantagem de apenas um golo.

O Vitória pode garantir o quinto lugar com os três resultados:

Uma vitória no Dragão resolve a questão a favor do Vitória, independentemente do resultado do Arouca em Portimão.

O empate também serve à equipa de Moreno, desde que: o Arouca empate ou perca ou, se ganhar, não anule a diferença de golos, que, neste momento, é favorável ao Vitória, mas é de apenas um.

O Vitória pode, inclusive, garantir um lugar no "top-5" com uma derrota, se o Arouca não bater o Portimonense.

Arouca obrigado a vencer, mas não depende apenas de si:

A equipa de Armando Evangelista também precisa que o Vitória perca. No caso de os vimaraneses empatarem, o Arouca terá de vencer em Portimão por uma diferença de dois golos.

Um empate do Vitória no Dragão e um triunfo do Arouca pela margem mínima desencadeiam o critério do número de vitórias. Aí, a equipa de Guimarães vence, dado que tem 16 vitórias, contra 14 do adversário direto.