Conheça o Villa Athletic Club, fundado este verão no Alentejo com o objetivo de "descentralizar o futebol"

14 de junho de 2022 é a data da fundação do Villa Athletic Club, um clube sediado em Ponte de Sor que vai jogar no campeonato distrital de Portalegre e que tem caras conhecidas na direção e equipa técnica.

O projeto começou numa conversa de amigos que gostam de futebol e que decidiram criar um clube. Fábio Lopes, conhecido como "Conguito", é radialista na Mega Hits, rádio do Grupo Renascença, e o presidente da direção. Em Bola Branca, explica o porquê da escolha em fixar o clube no Alentejo.

"Queremos estar no Alentejo porque nós queremos descentralizar o futebol e queremos mostrar que uma pessoa que nasça no Alentejo ou que nasça numa região mais despovoada do país, não tem de migrar para outra zona para continuar a perseguir os seus sonhos. Essa é ideia principal de fazer nascer o Villa", revela.

Fábio Lopes quer a geração mais jovem se reveja no clube: "Vamos trabalhar o clube na comunicação e transformá-lo no clube que representa esta geração", deseja.