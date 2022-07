Patrick Morais de Carvalho: "Liga 3 será uma verdadeira prova de fogo para o Belenenses"

Esta recuperação desportiva do Belenenses está a correr melhor do que esperava?

Quando, em 2018, apresentei aquela proposta choque de largarmos a equipa que estava na I Liga e recomeçarmos a reconstrução dos direitos desportivos a partir da sétima divisão, só conseguiríamos obter a aprovação dos sócios se tivéssemos um discurso consciente, mas muito positivo e muito assertivo.

Aquilo que eu previa, naquela altura, é que, nestes quatro anos, subíssemos de divisão. Com franqueza, as coisas até ficaram um pouco aquém do que esperava, porque pensava que seríamos campeões nas quatro divisões e não o fomos na última temporada, no Campeonato de Portugal.

Agora, a partir da Liga 3, isto "pia mais fino", o nível é mais exigente, as diferenças orçamentais começam a notar-se. O Belenenses, ao contrário de outros clubes, não é só futebol. Costumo dizer que é um monstro, há sempre dificuldades de tesouraria. O Belenenses, querendo chegar à I Liga, com os seus recursos próprios, sem se voltar a vender a ninguém, o caminho daqui para a frente vai ser muito difícil, vai ser muito exigente e será uma verdadeira prova de fogo, a presença, este ano, na Liga 3.

A Belenenses SAD já admitiu que vai competir na II Liga como B-SAD. Este processo tão longo está a dar razão ao Clube de Futebol os Belenenses.

Sim, diria que estamos num momento de viragem, num momento importante em que foi consumada a separação total entre o Belenenses e a SAD que tinha fundado. Para nós, o ponto final está praticamente consumado.

Foi uma longa luta, porque, recordo, também parece mais fácil olhando para trás, mas, quando iniciamos esta luta, a 30 de junho de 2018, o Belenenses estava praticamente sozinho naquela que era a sua interpretação da lei das SADs.

Felizmente, as nossas posições foram vingando, foram tendo adesão de muitos professores universitários, de muitos estudiosos da matéria, de muitos advogados e, depois, do mais importante deste tema, dos tribunais, da Federação Portuguesa de Futebol, da própria Liga, ao ponto em que chegou o momento em que a B-SAD se conformou.

Ficámos satisfeitos por a B-SAD e a sua administração terem percebido que tinha de seguir o seu caminho, separada do Belenenses. Não entendo que haja vencedores e vencidos, neste processo penso que todos perdermos. Mas não posso negar que é com muito orgulho que e com muita satisfação que, hoje, percebo que as teses do Belenenses vingaram, que o Belenenses é independente, é livre e pode ascender de novo aos campeonatos profissionais, mesmo se a lei das sociedades desportivas se mantiver exatamente como está.