Baixinho fecha ciclo no Paços para abrir porta do estrangeiro

Já é difícil imaginar o Marco Baixinho sem a camisola do Paços. Quais as primeiras sensações depois da saída do clube?

Foi muito complicado, especialmente esta última semana. Foram muitas emoções, muito nostálgico. Quando estava a fazer as mudanças, confesso que me vieram as lágrimas aos olhos. Faz parte, é o fechar de um ciclo muito bonito. Fui muito feliz, foram lágrimas de felicidade pelos bons momentos que vivi.

Chegou a ser noticiado que estariam a negociar a renovação. Optou por sair para ter uma nova experiência?

Acho que foi por aí, estava mesmo a precisar de sair e de uma mudança, ter novos objetivos. Achei que seria o momento certo para ir para fora, conhecer novos campeonatos. Como é óbvio, no estrangeiro quase sempre se é mais recompensado do que em Portugal. Senti que era a minha oportunidade.

O objetivo é ter a sua primeira experiência no estrangeiro?

Sim, passa por aí. Não fecho portas cá, mas o meu primeiro objetivo é ir para fora.

Já tem alguma proposta mais concreta?

Ainda nada em concreto, algumas abordagens, mas nada concreto.

A parte financeira é importante nesta fase da carreira? Tem 32 anos, nunca saiu do país. Um bom contrato nesta altura é um fator importante?

Claro que é sempre importante o fator financeiro, a nossa qualidade de vida. Não estou numa idade em que possa escolher propriamente o campeonato onde vou jogar.

Já tenho 32 anos, tenho que tentar viver ao máximo o futebol e tirar o máximo proveito do jogo, que é o que me faz feliz. Se puder aliar uma boa compensação, é sempre bom.

Prepara-se para mudar de clube pela primeira vez em sete anos. Fez a carreira toda em três emblemas: Carregado, Mafra e Paços. É um momento de nervosismo e ansiedade?

Ainda nem caí bem em mim. Estamos habituados às rotinas há tanto tempo. Parece que me está a faltar alguma coisa, mas temos de nos adaptar. Assim que comece a treinar, as coisas passam.

No Paços experiencou praticamente tudo. Desceu de divisão, foi campeão da II Liga, foi à Europa, estreou-se nas provas europeias, jogou contra um gigante como o Tottenham. Foi uma caminhada completa? Faltou algo?

Acho que passei por tudo, foi uma passagem perfeita. As coisas perfeitas têm sempre altos e baixos. No final, fui muito feliz, as coisas correram de maneira perfeita. Houve quedas, houve uma equipa a levantar-se, sofremos e festejamos. É a alegria do futebol.