​“O Casa Pia não vai estacionar o autocarro nos jogos com os grandes”

Tenho a certeza de que vamos construir uma equipa que vai orgulhar todos aqueles que acreditaram que o Casa Pia podia chegar a este patamar. Com trabalho, humildade e principalmente com as condições que nos dão todos os dias naquele clube, temos tudo para atingir o sucesso.

O Estádio Pina Manique vai sofrer obras de remodelação e nos primeiros meses da nova época a sua equipa vai treinar e jogar no Estádio Nacional. Esta será uma contrariedade de peso?

Vai ter de ser um sacrifício que vamos fazer para colher os frutos mais à frente. Os próprios adeptos do Casa Pia percebem que o estádio tem de ser modernizado porque temos de corresponder às exigências da Liga Portugal.

Como treinador não vejo um grande problema porque hoje em dia é uma utopia. Quase todos os clubes trabalhar no Centro de Estágio e depois vão jogar ao seu estádio onde treinam, no máximo, uma vez. Não vamos arranjar desculpas fáceis. Vamos ter de ultrapassar as dificuldades e essa será uma delas. Vamos encarar esta situação com otimismo e não como uma forma de desculpar alguma coisa.

Já fez a “digestão” da época passada, do que se passou e da conquista da subida de divisão?

Confesso que muitas vezes ainda vou no carro a caminho do Casa Pia e caio em mim e digo “para o ano vamos jogar contra Benfica, Sporting, Porto e essas equipas todas, afinal conseguimos mesmo”, porque há dois anos quando me propuseram este projeto para subir o Casa Pia à I Liga em três anos tudo foi um pouco estranho para mim, porque tínhamos de transformar um clube que tinha feito apenas 11 pontos na II Liga, num campeonato que foi interrompido devido à Covid, ainda por cima partindo praticamente do zero.