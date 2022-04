Tondela estreia Viseu no mapa de distritos com finalistas da Taça de Portugal

O distrito de Viseu vai estrear-se na final da Taça de Portugal com a inédita qualificação do Tondela, na última noite, frente ao Mafra.

Não são todas as Associações de Futebol do país que se orgulham de ter o nome inscrito nas finais da Taça, prova amplamente dominada pelos principais emblemas de Lisboa e do Porto.

Viana do Castelo, Bragança, Guarda, Santarém, Évora e Beja, assim como a Região Autónoma dos Açores nunca tiveram um representante na final da prova.

Mais restrito é o lote de vencedores fora dos dois grandes polos do futebol português: Académica (Coimbra), Vitória Futebol Clube (Setúbal), Beira-Mar (Aveiro), Sporting Clube de Braga e Vitória Sport Clube (Braga).



O Tondela é o 26º clube a estrear-se na final da Taça e, com ele, a AF Viseu, fundada a 15 de outubro de 1926 e inicialmente denominada de Federação Desportiva de Viseu. Tem quase 100 anos e é mais antiga do que a própria Taça de Portugal.

A primeira edição da Taça foi disputada há 83 anos. A 25 de junho de 1939, no Estádio José Manuel Soares, na Ajuda, em Lisboa, a Académica impôs-se ao Benfica por 4-3.

Em entrevista a Bola Branca, José Carlos Lopes, presidente da AF Viseu, concorda que a simples possibilidade de poder discutir o título é, já por si, um momento histórico para clube e associação.

“Passado quase um século, será a primeira vez. Há que aproveitar esta oportunidade para incrementar o futebol e toda a região de Viseu”, sublinha o dirigente.

O Jamor será palco aproveitado pelos beirões para valorizar o que há de bom em Tondela e por toda a região de Lafões. Vitela e vinho do Dão serão ingredientes na festa da Taça, mas é no desenvolvimento do futebol que José Carlos Lopes encontra um forte potencial.

“O futebol de Viseu tem evoluído nos últimos anos, a nível de clubes filiados e da formação. É uma boa altura para incrementar o ‘desporto-rei’ para um desenvolvimento ainda maior no distrito, que tão importante é depois da paragem com a pandemia. A retoma está a dar-se e em Viseu estamos a atingir o número de praticantes que tínhamos antes da pandemia” assinala.

Ambição de vencer o troféu

É com a ambição de vencer pela primeira vez a Taça de Portugal que o Tondela estará na final da “prova-rainha” do futebol português, dia 22 de maio, no Estádio Nacional.

“Para a Associação de Futebol de Viseu e para o Tondela, qualquer clube será um digno representante e um opositor forte, mas o Tondela terá as suas armas para poder representar dignamente e, quiçá, vencer pela primeira vez a Taça de Portugal”, declara.