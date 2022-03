Vilafranquense SAD ameaça mudar de cidade

Com a permanência na II Liga no horizonte - 13.º lugar, com cinco pontos de vantagem sobre o Covilhã, em posição de "play-off" de manutenção e com oito de vantagem sobre o Varzim, primeira equipa em zona de despromoção automática -, Sereno, antigo internacional português, tem urgência numa solução que confira estabilidade a uma equipa que tem andado "com a casa às costas" nas últimas épocas.

"Estamos desesperados e incrédulos. Esta posição da Câmara Municipal de adiar a construção do estádio pode fazer com que o Vilafranquense acabe. Se até ao final do mês o projeto não avançar, temos de procurar outras alternativas", alerta.

Numa altura em que a manutenção da Vilafranquense SAD na Liga 2 está bem encaminhada, como está a situação relacionada com a construção do novo estádio em Vila Franca de Xira, e como isso afeta a vossa atividade?

Nós chegámos à SAD do Vilafranquense em janeiro de 2019 e o nosso primeiro objetivo foi salvar o clube e de imediato foi paga uma dívida de dois milhões de euros que impediu a extinção do clube.

Pagámos os salários em atraso a jogadores e funcionários e as dívidas a fornecedores. Temos cerca de 300 atletas na formação, somos a única SAD do país que tem a seu cargo toda a formação. Isto devia ser valorizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, nós cumprimos rigorosamente todos os contratos.

Não percebemos, estamos desesperados e incrédulos. Esta posição da Câmara Municipal de adiar a construção do estádio pode fazer com que o Vilafranquense acabe. Não há que ter medo das palavras, a Câmara Municipal será a grande responsavel, se o futebol acabar em Vila Franca de Xira. Se até ao final do mês [de março] o projeto não avançar, temos de procurar outras alternativas. Há pelo menos três cidades interessadas em receber a nossa SAD e já nos deram o seu apoio.

Mas o projeto do novo estádio está aprovado?

O projeto do estádio foi aprovado, um projeto a rondar os 2,7 milhões de euros que foi aprovado na Assembleia Municipal, mas inexplicavelmente a Câmara Municipal não avançou. O anterior executivo empurrou a situação com a barriga e o atual ainda não resolveu.

Os terrenos onde está o atual estádio do Cevadeiro podem deixar de pertencer à União Desportiva Vilafranquense. Existe uma enorme falta de respeito porque já foram agendadas três reuniões e os responsaveis da Câmara nem sequer apareceram. A última foi na semana passada, em que o nosso maior acionista veio propositadamente do Brasil e não foi recebido.