O engenheiro Paulinho é doutorado na ciência do golo

Nove golos, em 14 jogos, na sua primeira experiência no futebol profissional. Está na discussão pela liderança da tabela de goleadores da II Liga, com o Estrela da Amadora em boa forma. Previa um arranque assim?

Não contava que fosse assim tão perfeito, mas tinha boas expectativas no início da temporadas. Sabia que se trabalhasse o que consigo, e se desse um pouquinho mais a todos os treinos, os frutos acabariam por sair nos jogos. Agora tenho de aproveitar o momento ao máximo, porque o futebol é feito de momentos e nós temos de saber espremê-los ao máximo.

Em quatro épocas como sénior - duas no São Paio D'Arcos, no distrital, uma no Fafe, no Campeonato de Portugal e esta a começar no Estrela, na II Liga -, o Paulinho tem 96 jogos e chegou ao golo 50 da carreira no jogo com o Feirense. Não contava com sete jogos consecutivos a marcar, mas há aqui sinais de que estamos perante um goleador. Como é que justifica estes números?

Sinceramente, estou a saber que foi o golo 50 da minha carreira, não sabia. Fico feliz com esses dados e sempre trabalhei muito, mesmo quando estava no distrital. Sabia que se queria uma carreira no futebol, vindo do distrital, teria de ser uma carreira construída a pulso. Trabalhei, trabalhei, nunca deixei de acreditar e tentei mostrar o meu valor com os números, porque um ponta de lança também é isto, vive muito dos golos.

Sempre consegui aproveitar bem as oportunidades em todas as equipas e isso levou-me onde estou hoje.