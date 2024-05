Ademola Lookman, a sorte grande de Gasperini que desfez em fanicos a invencibilidade do Leverkusen

Após o apito final frente ao Bayer Leverkusen, a família mais feliz de Dublin celebrava o culminar, feliz, de um percurso de altos e baixos. Nascido no sul de Londres, a 20 de outubro de 1997, e filho de pais nigerianos, Ademola Lookman começou a dar pontapés na bola num pequeno clube chamado Waterloo, antes de assinar pelo Charlton Athletic, que o estrearia como profissional. Deu nas vistas, estreou-se pelas seleções jovens de Inglaterra e, em 2016/17, deu o salto para o Everton. No entanto, a partir daí, o trajeto complicou-se.

Com 20 anos, Lookman fez apenas 16 jogos e dois golos pelo Everton na primeira metade de 2017/18 e, na segunda, foi emprestado ao Leipzig, com que brilhou: cinco golos e três assistências em 11 jogos. Regressado ao Everton, voltou a abrandar, mas, na temporada seguinte, ainda com saudades do que tinham vivido juntos, o Leipzig pagou 18 milhões de euros para ficar com Lookman. Porém, a segunda experiência na Alemanha correu mal: fez apenas 12 encontros.

Quando a promessa parecia estar a perder-se, eis que surgiu o Fulham a resgatar Lookman, por empréstimo. Então ainda comprometido com as seleções jovens de Inglaterra, com que se sagrou campeão do mundo de sub-20, mostrou-se com quatro golos e quatro assistências em 35 jogos.