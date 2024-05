Da terceira divisão à Premier League em dois anos. Ipswich Town devolve a Kieran McKenna o que a anca lhe tirou

Kieran McKenna está a viver, como treinador, a glória que a anca lhe tirou como jogador. Até 2009, a carreira do jovem médio prometia. Juntou-se ao Tottenham em 2002, com 16 anos. Capitaneou a Irlanda do Norte no Euro sub-19 de 2005. Jogou pela equipa principal dos Spurs em amigáveis e parecia estar a caminho da estreia oficial. Até que, aos 22 anos, já depois de duas operações e dois anos de reabilitação, foi obrigado a retirar-se do futebol, devido a uma lesão crónica na anca.

O sonho continuava vivo, porém, e se não ia ser de chuteiras calçadas, seria, então, de caderno de notas na mão. Kieran começou a estudar para ser treinador e entrou na academia do Tottenham. Em 2014, esteve quase a assumir o cargo de diretor de formação do Liverpool, mas optou por ficar nos Spurs, que lhe deram o comando da equipa de sub-18. Duas temporadas depois, rumou ao Manchester United, onde subiu de escalão em escalão, até que José Mourinho lhe mudou a carreira.

Com a saída de Rui Faria, em 2018/19, o "Special One" ficou com um adjunto a menos. A escolha recaiu em Kieran McKenna, que passou a sentar-se ao lado do técnico português no banco de suplentes de Old Trafford. Mourinho durou pouco mais tempo, contudo, a sua saída não prejudicou o norte-irlandês, que se manteve na equipa técnica do sucessor, a lenda norueguesa Ole Gunnar Solskjaer.