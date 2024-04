Jorge Valdano: “O futebol cresceu melhor na pobreza do que na opulência”

Há aquela frase de Mbappé, que disse que a Europa estava mais avançada, e depois viu-se a primeira parte da final do Mundial…

Sim, mas de todas as maneiras foi uma opinião mais inocente do que o que quisemos interpretar. As redes sociais levam tudo aos extremos. Bom, ele foi demonizado para lá da sua intenção. Suponho que ele queria dizer que era um futebol mais desenvolvido, com mais possibilidades económicas. Para além disso, estamos a falar de uma espécie de aspirador de talentos de todo o mundo. Aqui, na Europa, há uma espécie de imperialismo futebolístico. É assim, não? Por isso, agora que se critica o que os árabes estão a fazer com o futebol, comprando jogadores de grandíssimo nível, eu digo sempre algo parecido: é fácil criticar sendo europeu, mas o que está a fazer a Arábia Saudita é o que a Europa fez connosco [risos].

E a Europa contrata jogadores de 16, 18 anos.

Eu cheguei aqui com 19 anos. Estamos a falar de há 50 anos.

Há pouco falávamos de como se está a roubar o futebol às pessoas. Os bilhetes estão caros e nos clubes locais, em Portugal pelo menos, os miúdos têm de pagar para jogar e há aquela coisa de “se for bom, o clube paga a conta”. Estamos a afastar os que não são tão bons, não podem ter o prazer de jogar. Não estamos a transformar o futebol numa modalidade elitista? Não há esse perigo até com a falta de diversidade nas bancadas?

A resposta é sim. É um desporto cada vez mais caro, cada vez mais mercantilizado, mas ao talento natural há que extraí-lo sempre mais ou menos dos mesmos lugares. Ou seja, nisso não há muita diferença. Dá-me especialmente medo que comecemos a discriminar miúdos em função do seu tamanho. Isso dá-me mais medo do que isso das classes sociais. Sempre tive a fantasia de montar uma escola de futebol para jogadores com menos de 1.70m [gargalhada]. Aí saíam-me Messi, Maradona e eu ficava rico, no? Certo é que, em miúdos de benjamins e infantis, o [jogador] que é grande provoca diferenças que impactam no resultado. Então, o grande rouba lugar ao bom, mas, claro, o grande vai competindo e o pequeno não, por isso vai ficando para trás, atrasado, o que é melhor. Isso, sim, é um pecado mortal.

Basta que nasça em janeiro.

Efetivamente, efetivamente. Quando eu cheguei ao Real Madrid, como diretor desportivo, dos 350 jogadores que estavam na cantera, apenas dois tinham nascido em dezembro. Quando eu perguntava aos responsáveis da formação, diziam-me: “Nós só medimos o talento”. Mas, claro, quando lhes dei os dados, ficou muito claro que o tamanho do talento importava mais que o tamanho do físico.

Falávamos das mudanças do futebol. Agora temos o VAR, que rouba aquela felicidade furiosa depois do melhor momento deste jogo, não?

Sim. Em primeiro lugar, afoga o grito sagrado do golo. Depois, convertemos um jogo métrico num jogo milimétrico. Vou um pouco mais além, com a segurança de que é uma batalha que tenho perdida: para mim, o futebol é todo o contrário da tecnologia. O futebol é filho do seu tempo, um jogo selvagem, um jogo primitivo. Além disso, tenho o temor que a tecnologia, que é muito muito invasiva, acabe por apoderar-se do jogo. Não estamos muito longe de que isto seja arbitrado por um robô, que os algoritmos digam qual é tática que temos de usar no jogo seguinte. Isso vai acabar por ser outra maneira de robotizar os jogadores, tipos que não serão robôs mas que estarão robotizados.

Creio que há até ferramentas que dizem onde está o espaço.

Sim, efetivamente. Havia um jogador argentino, dos anos 60, possivelmente um dos talentos naturais maiores que eu vi na minha vida, que se chamava Ricardo Bochini...

Entrevistei-o no Qatar.

Não me digas! Bom, o Bochini jogou toda a sua carreira no mesmo clube, onde é adorado. Não tinha nenhuma vantagem física, mas tinha um talento descomunal. Um dia perguntei-lhe: “Como faz para sobreviver com esse corpo?”. Ele disse-me: “Eu ponho-me onde não está ninguém e dou a bola ao que está livre” [gargalhada]. Pareceu mais uma genialidade do Bochini. A genialidade que fazia com os pés, nesse dia, converteu-a numa resposta que simplifica o futebol e o torna compreensível. Não é necessário inteligência artificial com esta frase [gargalhada].

Esteve em 1986.

Esteve em 1986 e, quando entrou em campo, o Diego disse-lhe: “Vem, maestro”. Para que o Maradona te considere um maestro... A mim, por exemplo, nunca mo disse [gargalhada].

Aproximou-se do céu quando marcou à Alemanha? Sem VAR.

Sim, aí senti-me o homem mais livre do mundo. É o clássico momento “isto não me está a acontecer a mim”. Não pode ser que o sonho dormido e acordado de toda a minha vida tenha acontecido. Não foi só isso, fez-me um pouquito mais feliz todos os dias da minha vida. Não é que me levante e diga “sou campeão do mundo”, nem “meti um golo na final do Campeonato do Mundo”, mas há uma satisfação que complementa a minha paixão pelo futebol. Ou seja, tocou-me viver a maior coisa que te pode acontecer. Podia abandonar o futebol sabendo como era a culminação.

Voltando ao ‘dostoquismo’. Costuma dizer-se que o futebol reflete o que acontece na sociedade, mas o jogo parece hoje mais coletivo, harmonioso e cheio de regras, mas lá fora as pessoas estão mais individualistas, não?

Está certo, há uma divergência, sim. Muito bem levantada a reflexão. Pela primeira vez, o futebol e a vida vão por caminhos diferentes. Mas creio que tem a ver com isto, com a tecnologia, com a mecanização, com outro tipo de escravidão a que começamos estar submetidos.

Sente que os jogos são parecidos?

Sim!

Aborrece-o?

Muito, sim. De facto, vejo muitos jogos a fazer um sudoku. Aos 15 minutos já sei qual é o jogo, já sei o que lhes disse o treinador e como vai ser. Até que uma das equipas meta um golo que mude as regras táticas, o jogo deixa de interessar-me, sim.