Dembélé, o mal-amado que acabou com a esperança em Barcelona

A saída causou mal-estar na Catalunha. Não agradou a ninguém: Dembélé começava a render numa equipa que venceu o título, mas o clube não iria receber uma verba que considerava justa pelo valor atual do extremo.

"Estou um pouco desiludido com ele, mas decidiu ir para o PSG e não há nada que possamos fazer. Perguntei-lhe o motivo para a saída e ele não foi capaz de me dar uma resposta. É uma escolha pessoal e não conseguimos competir com a proposta do PSG", disse Xavi, durante a pré-época.

Não houve mesmo como evitar a saída. Dembélé voltou a França e o sorteio da Liga dos Campeões ditou um reencontro. Não a Camp Nou, atualmente a ser alvo de uma obra de requalificação, mas ao Lluís Companys, o Olímpico de Montjuic.

A eliminatória nem começou de feição para os franceses, no Parque dos Príncipes. O ex-Sporting Raphinha marcou primeiro, mas Dembélé estava fadado para decidir contra o ex-clube.