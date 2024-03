“Os clubes não se posicionam socialmente e os jogadores nunca o fizeram nem para defenderem os direitos deles”

Como vê o debate nacional à volta dos casos de Robinho e Dani Alves?

O meio do futebol não repercutiu muito, preferiu não discutir o assunto. A sociedade, sim, principalmente as mulheres. Mas no meio do futebol foi mais discreta, a repercussão.

Ia perguntar-lhe se acha que os jogadores e os clubes fazem o suficiente com a expressão e dimensão que têm, mas, depois dessa resposta, imagino que não…

[risos] O futebol tem as suas peculiaridades, não é? É um mundo bem específico e os jogadores, normalmente, não são unidos quando precisam de reivindicar situações. Eles não participam nas tomadas de decisão dos rumos do futebol, mas para algumas coisas comportamentais existe um código meio velado, não é explícito, do qual não se fala muito, pelo menos publicamente.

Estamos a poucos dias de celebrar os 40 anos do fim da 'Democracia Corinthiana'. É difícil repetir uma coisa assim.

É [risos]... A 'Democracia Corinthiana' foi um ponto fora da curva. Você vê que existiu há 40 anos e não foi uma prática comum nos clubes. Existe também o poder dos dirigentes. Antigamente havia a 'Lei do Passe'. Até 2001, os clubes eram donos dos jogadores, eu nessa época jogava, então a gente não podia, por exemplo, entrar num conflito, numa discussão com clube ou dirigente, porque seríamos prejudicados. Talvez seja uma memória histórica e por isso não se posicionam nem dentro, nem fora. Os jogadores, a maioria, preocupam-se apenas em jogar futebol, não é?

O que vimos de Danilo e Leila não é assim tão normal nesse mundo, certo?

Não, não é. Começou pela Leila, que é uma mulher, uma presidente, que se posiciona. A fala dela obrigou outros posicionamentos. Acho que vai muito das pessoas. Algumas pessoas puxam a fila e aí quebram uma bolha, um silêncio, e a sociedade precisa dessas pessoas.

Acha que a CBF reagiu adequadamente?

Até pelo facto de o presidente [Ednaldo Rodrigues] ser nordestino, negro e com origem indígena, e por isso ele traz essa carga de ser perseguido por tudo isso, a CBF tem demonstrado ser mais sensível do que as gestões anteriores em relação a essas causas sociais, principalmente o racismo. Mas, em relação aos dois atletas, existia no futebol, e digo clubes e jogadores, um silêncio público. Internamente, com certeza conversam, mas é um assunto delicado. Os jogadores têm muito cuidado. Eu fui jogador, eu sinto que os jogadores tomam muito cuidado para fazer uma crítica a um comportamento de outro jogador, porque eles podem ficar mal vistos no meio. Quando algum levanta a voz e faz uma crítica a um colega, ele pode ficar mal visto no meio, então todo o mundo recua, ninguém fala nada, percebem as coisas, mas não se manifestam.

Mas afastam-se do povo, certo? Parecem indiferentes ao que se passa.

Pois é. Eu acho que o futebol sempre foi indiferente. Os clubes não se posicionam socialmente. Na verdade isso tem sido quebrado, o Bahia é um exemplo disso, talvez o pioneiro no futebol brasileiro. Mas os jogadores nunca se posicionaram, nem para defenderem os direitos deles. Nunca foram unidos para reivindicar algo para a classe e nunca participaram nas decisões em relação ao futuro do futebol, que os afeta diretamente. Mas nunca se conseguiram unir para tal. É culpa da classe mesmo, parece que não há um interesse de evoluir nesse sentido. Aparece um ou outro, de vez em quando, que se posiciona um pouco, mas ainda não é um movimento organizado.

O Bahia publicou recentemente um vídeo muito impactante contra a cultura da violação. Como chegaram àquela ideia?

O Bahia já há alguns anos, desde 2018, que criou o Núcleo de Ações Afirmativas, que foi uma organização interna que se preocupava com as causas sociais e começou a criar campanhas. O Bahia tem por hábito posicionar-se em relação a questões sociais. Esse vídeo foi mais um, com bastante sucesso, eu diria, foi um vídeo forte, mas estamos a falar de violação. A violação é um crime violento. Acho que precisava de ter impacto para as pessoas entenderem um pouco e quebrar o silêncio. O Bahia faz um serviço muito grande à sociedade quando se posiciona, quando chama a atenção no meio do futebol para algumas coisas.

O Bahia é o primeiro clube de Daniel Alves e recentemente até retirou do museu uma imagem do jogador. A ‘torcida' tem recebido bem este posicionamento do clube?

O Daniel Alves jogou comigo, quando ele começou a carreira, eu era o goleiro do clube. Quando ele não tinha carro, ia de boleia comigo para o treino [risos]. É um amigo que fiz no futebol, sempre foi uma pessoa bacana. Errou, num momento específico, errou, colocou [em xeque] a carreira linda, finalizou-a de um jeito melancólico por uma tomada de decisão. Foi julgado, condenado, está cumprindo.

O Bahia posicionou-se novamente. Temos uma SAD, do Grupo City, e as questões relacionadas com o futebol e a gestão do museu ficaram com a SAD, então nós, Bahia, somos sócios minoritários, mas a gente concorda. Nós concordamos com a atitude tomada, o clube posicionou-se e acompanhamos o posicionamento do clube, independentemente da amizade ou não. Ele errou, errou e errou feio, cometeu um crime. A lei é para todos, não é?