E se o suplente de Cristiano Ronaldo na seleção jogasse na II Liga?

Tirando os três guarda-redes, Kevin Rodríguez é o único jogador de campo da seleção que joga no Equador. O plantel é composto por jogadores espalhados pelo futebol europeu ou pelos melhores campeonatos do continente americano, como Argentina, Brasil, México ou Estados Unidos.

Enner Valencia joga no Fenerbahçe, Pervis Estupiñán e Jemery Sarmiento no Brighton, Jackson Porozo no Troyes e Piero Hinacapié defrontou o FC Porto na Liga dos Campeões pelo Bayer Leverkusen.

Apesar de estar rodeado por jogadores com mais experiência nos clubes e na seleção, Kevin Rodríguez não foi passar tempo ao Qatar. Foi suplente utilizado nos dois primeiros jogos da seleção na prova.

"Para todo o clube e para a província de Imbabura é uma felicidade muito grande e um enorme privilégio que um jogador nosso esteja no Mundial. Revela os talentos que vamos mostrando na formação. Está no Mundial a representar o nosso clube. Quando ele entrou no jogo frente ao Qatar, foi um momento de muita felicidade. Sabíamos que ele tem todo o talento e capacidade para poder competir no Mundial e no pouco tempo que jogou mostrou o motivo pelo qual foi convocado", atira.