Bruno Alves: "Não será pelos centrais que Portugal não será apurado"

Bruno Alves, 96 vezes internacional A por Portugal, garante que as ausências de Pepe e Rúben Dias no "play-off" de acesso ao Mundial do Qatar serão muito bem compensadas pela qualidade dos jogadores chamados por Fernando Santos que podem ser utilizados no centro da defesa.

Numa conversa com Bola Branca, Bruno Alves, que, aos 40 anos, continua a jogar, ao serviço do Apollon Smyrnis, da Grécia, fez a antevisão do decisivo jogo desta quinta-feira com a Turquia, que terá lugar no Estádio do Dragão, no Porto.

Bruno Alves, que conhece como poucos o grupo de trabalho e o "staff" técnico, acredita na qualificação, apesar da qualidade dos turcos, pede vitórias e bom futebol neste "play-off", elogia Cristiano Ronaldo e deixa uma garantia. As ausências de Pepe e Rúben Dias, no centro da defesa, vão ser muito bem compensadas pela qualidade dos jogadores que podem ocupar a posição.

Podemos ficar descansados com as opções José Fonte, Gonçalo Inácio, Tiago Djaló e Danilo Pereira para o centro da defesa, tendo em atenção as ausências dos habituais titulares Pepe e Rúben Dias?

Qualquer um que jogar vai cumprir bem o seu papel. Estão todos muito bem preparados, são jogadores que têm experiência, competem a um nível elevado. Não é por aí que devemos estar preocupados. Portugal tem capacidade no setor defensivo para cumprir este jogo na perfeição.