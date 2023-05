Jonas e o Benfica em 2023. “Tem tudo para uma boa sequência de conquistas”

Outro jogador com quem se cruzou no Benfica foi João Félix, que chegou à equipa no último ano do Jonas. Como tem visto a evolução da carreira dele?

O João é um menino muito especial, por quem tenho muito carinho.

Eu ajudei-o quando ele chegou à equipa principal, mas ele também me ajudou a mim, porque eu já não tinha condições para jogar e ele acabou por me aposentar [risos]. Como ele despontou muito rápido, acabou por despertar o interesse de grandes clubes.

Vendo as caraterísticas do João, acho que a forma de jogar do Atlético não encaixa muito bem com ele, porque precisa de uma equipa que tenha mais bola. No Chelsea, vejo uma equipa com caraterísticas semelhantes ao Atlético, talvez uma equipa com mais posse de bola, possa facilitar o jogo dele.

Mas eu acredito muito nas características do João, na qualidade dele. Talvez na próxima época, dependendo do que aconteça, consiga impor-se como fez no Benfica, porque merece.

E atualmente, como está o Jonas? Pensa em regressar ao ativo ou até ao Benfica?

O Benfica foi tudo na minha vida, na minha carreira. Agora é outro momento, sou mais um adepto a desejar o melhor.

Claro que às vezes vou a Portugal e, sempre que o Benfica precisar de mim, eu vou estar às ordens, mas de uma forma pontual. Para mim não é viável tomar qualquer decisão que me possa afastar da minha família neste momento.