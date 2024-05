Guerra das contas: "PSD e PS deixam eleitores em maus lençóis"

"Quem tem razão?" Visto de Fora não se percebe quem tem razão na polémica do excedente que em três meses resultou em défice.

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez analisam a mais recente polémica que coloca frente a frente o atual ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e o seu antecessor, Fernando Medina.

Vão ficar promessas por cumprir? O esclarecimento é urgente porque "os eleitores ficam em maus lençóis".

Neste programa, um olhar sobre a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que pode ter na direita populista a garantia de sobrevivência política.

Os 20 anos do grande alargamento europeu e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, nos assuntos europeus, a reparação colonial e a polémica com a integração de delinquentes no serviço militar, nos assuntos nacionais, são outros temas em debate numa edição que começa com uma surpreendente novidade na Ucrânia.