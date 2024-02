A ecologia está a perder?

Bruxelas recuou na diretiva que previa um corte de 50% na utilização de pesticidas. A política ambiental foi “derrotada pela realidade dos protestos dos agricultores” que, apesar de uma suavização em França, continuam intensos noutros países, em particular Espanha. Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez insistem ser necessário um equilíbrio entre as ambições ecológicas e a dura realidade do mundo rural.

O momento da Ucrânia, e a garantia de Vladimir Putin de que não sairá derrotado, é outro assunto em destaque neste programa onde, num olhar para a realidade nacional, é feito um primeiro balanço dos debates das legislativas. “Pedro Nuno Santos a perder gás”, é uma das ideias-chave da única participação, até ao momento, do líder socialista em debates televisivos. Rui Rocha da IL leva nota positiva, mas, tal como a André Ventura, “falta-lhe explicar como paga o que propõe”.

A ameaça de boicote policial às eleições, “que pode acabar com o apoio popular às causas da PSP e da GNR”, é outro tema em debate nesta edição.