​Da tragédia de Kherson à surpresa “Rabo de Peixe”

A solidariedade europeia está uma vez mais à prova com as consequências do colapso da barragem de Nova Kahkovka. Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez concordam que os mais recentes acontecimentos mostram uma nova, e mais perigosa, fase do conflito com consequências imprevisíveis para o mundo.



Ainda na atualidade europeia, os dois jornalistas renovam um olhar para as movimentações políticas em Espanha e admitem o aumento da polarização política no país vizinho.

Nesta edição, o elogio à série “Rabo de Peixe” como um salto qualitativo da produção audiovisual portuguesa e um olhar externo sobre os santos populares.