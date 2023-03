Pode a Grã-Bretanha regressar à União Europeia?

Três anos depois da concretização do Brexit, Londres e Bruxelas alcançaram um acordo que define as regras comerciais com a Irlanda do Norte. Para Begona Iniguez e Olivier Bonamici o entendimento marca um novo capítulo nas relações entre Reino Unido e União Europeia. No futuro, admitem, pode conduzir a um regresso britânico à União.

Os dois comentadores falam de um sentimento anti-Brexit crescente e suscitado pelas dificuldades motivadas pela guerra na Ucrânia. No ar fica a pergunta: aguenta o Reino Unido ficar isolado?

A recente cimeira do G20, que poderá ter sido um esboço de uma nova ordem mundial, é outro dos assuntos em análise.

Internamente, os dois comentadores olham para a as sucessivas greves, analisam os constrangimentos na saúde, comentam a alta de preços e interpretam os sinais de um eventual regresso de Passos Coelho à vida política nacional.