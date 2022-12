Uma mala cheia de notas e maçãs podres em Estrasburgo

Olivier Bonamici sente que levou uma bofetada, especialmente porque “este caso surge numa altura em que a Europa anda a dar lições de moral ao mundo inteiro e afinal não somos anjinhos”.



Também Begoña Iñiguez se diz chocada com o que aconteceu, mas considera que as instituições europeias funcionam e que agora é preciso tirar as “maçãs podres” e investigar com transparência.

Nesta edição do programa Visto de Fora, os dois jornalistas discutem igualmente o último Conselho Europeu do ano, onde os líderes dos 27 aprovaram um novo pacote de ajuda à Ucrânia e mais um pacote de sanções à Rússia, numa altura em que 7 em cada 10 europeus aprovam o apoio da União Europeia à Ucrânia.

Na atualidade portuguesa destaque para as cheias em Lisboa, um tema que divide os dois comentadores. Begoña lamenta que sempre que chove há notícia de cheias, já Olivier entende que nenhuma capital teria tido vida fácil.

A entrevista do Primeiro-ministro à Visão também esteve na mira dos comentadores. Begoña não gostou do tom, fala num primeiro-ministro de rédea solta, também Olivier entende que a forma não foi feliz e aconselha alguma contenção.

No futebol, os dois estão em lados opostos do campo, para a final do mundial. Certo é que Marrocos acabou com dois selecionadores ibéricos.