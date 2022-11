O míssil perdido e a entrevista extraviada

Os comentadores do Visto de Fora analisam a forma como a NATO reagiu ao incidente, que começou por ser visto como um eventual ataque russo, mas que as investigações vieram a comprovar tratar-se de um engenho anti-aéreo ucraniano.



Na actualidade nacional, destaque para o caso que opõe Costa a Costa, na sequência das acusações lançadas ao primeiro-ministro pelo ex-governador do Banco de Portugal

A controvérsia em torno da realização do Mundial de futebol no Qatar, face à violação de direitos humanos no país organizador, é também analisada nesta edição, a 48 horas da cerimónia de abertura do torneio.

Olivier e Begoña comentam ainda a entrevista de Cristiano Ronaldo, em que o internacional português se desdobra em acusações ao Manchester United, mas que ameaça manchar a imagem construída por CR7 ao longo de 20 anos de carreira.