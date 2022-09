"All-in" e "bluff", o póquer de Putin

O "Visto de Fora" analisa também as possíveis consequências internas da mobilização de centenas de milhares de reservistas russos, que originou nova vaga de protestos contra a guerra e a fuga de milhares de homens para os países vizinhos.



As eleições em Itália são também debatidas nesta edição, a dois dias da ida às urnas que pode levar a extrema-direita ao poder num dos países fundadores da União Europeia.

Na atualidade portuguesa, Begoña e Olivier comentam assuntos como os desencontros entre os ministros das Finanças e da Economia sobre a descida do IRC e a polémica no futebol sobre as crianças impedidas de assistir a jogos com as camisolas dos seus clubes.