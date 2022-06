O primeiro degrau da escada de Zelenskiy

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici debatem o significado do apoio dos 27, mas também o longo caminho que a Ucrânia terá ainda de percorrer, numa altura em que a guerra completa quatro meses e em que a Rússia parece registar importantes vitórias no terreno.



Os avisos do Governo alemão para a possível necessidade de um racionamento energético, em especial no próximo Inverno, e o impacto económico no resto da Europa é outro dos ângulos abordados nesta edição.

Begoña e Olivier analisam ainda os cenários pós-eleitorais em França, onde Macron perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional, e na Andaluzia, com o triunfo esmagador do Partido Popular.

Nos temas nacionais, destaque para o regresso de António Costa aos debates parlamentares, oito meses depois, para a situação política cada vez mais frágil da ministra da Saúde e para o agravamento da delinquência juvenil.