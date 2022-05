União Europeia à beira do verdadeiro teste de unidade

O novo pacote de sanções da União Europeia à Rússia foi um dos temas em debate na edição desta semana do “Visto de Fora” com Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez a considerarem que estamos a chegar ao verdadeiro teste à unidade dos estados-membros

Comentam também os resultados da visita de António Guterres a Moscovo e a Kiev que permitiu, no imediato, a retirada de pelos menos 500 civis que há cerca de dois meses estavam abrigados no complexo fabril de Azovstal, em Mariupol.

Esta semana falou-se também do escândalo das escutas ilícitas aos telemóveis do chefe do Governo e da ministra espanhola da Defesa e também da “geringonça” que a Esquerda francesa está a preparar para as legislativas de junho.

Na atualidade nacional, destaque para a polémica a envolver o acolhimento de refugiados ucranianos pela Câmara Municipal de Setúbal e a discussão à volta da ilegalização do Partido Comunista Português.