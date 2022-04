​O Sol Enganador

Retirada parcial russa ou reagrupamento de tropas? Real aproximação negocial ou indícios ilusórios? São questões que discutimos neste "Visto de Fora", em que avaliamos igualmente a resposta que o Ocidente continua a procurar dar.



No resto da actualidade, Begoña e Olivier abordam a campanha eleitoral para as presidenciais em França e a escolha do novo líder do Partido Popular espanhol.

Também na semana em que o novo Governo português tomou posse, olhamos ainda para os avisos de Marcelo a António Costa.