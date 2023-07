PS segura PGR, PSD espera por conclusões do Conselho Superior do MP

O mandato de Lucília Gago à frente da Procuradoria Geral da República (PGR) termina em outubro de 2024 e no PSD aguarda-se pelas conclusões do Conselho Superior do Ministério Público para tomar decisões, após a exposição do partido sobre as buscas domiciliárias e às sedes social-democratas.

No programa da Renascença São Bento à Sexta, o líder parlamentar do PSD foi questionado se a procuradora-geral da República tem condições para se manter no cargo e Joaquim Miranda Sarmento diz que "depois de feita essa exposição", o PSD aguarda pelo que o CSMP "venha a dizer e depois, aí sim, podemos tirar conclusões em função da resposta".

Miranda Sarmento recusa dar seguimento aos pedidos dos críticos internos da bancada que lidera, que querem que o PSD chame a PGR para uma audição com os deputados, dando a garantia: "Não a vamos chamar ao Parlamento".

Em relação a uma demissão ou não recondução de Lucília Gago no cargo de PGR, Miranda Sarmento diz que não vai "antecipar o que pode acontecer com as conclusões" do CSMP e não vai "antecipar um debate que, em todo o caso, irá ocorrer quando o mandato terminar".

Para o PSD, "é cedo para especular sobre isso", com o dirigente social-democrata a preferir esperar pelos órgãos próprios do MP. Aí sim "voltaremos a refletir sobre o tema", admite Miranda Sarmento.