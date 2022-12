O PSD quer ouvir Seguro Sanches sobre "Tempestade Perfeita". PS desvaloriza eventual "falta de cautela" de Cravinho

O Parlamento debate na terça-feira as suspeitas de corrupção na Defesa, com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho, mas o PSD avisa desde já que também gostava de ouvir explicações de Jorge Seguro Sanches, atual deputado do PS sobre o mesmo assunto.

Foi Seguro Sanches, enquanto secretário de Estado da Defesa no anterior Governo, que ordenou uma auditoria, onde se concluía que existia uma derrapagem no valor das obras de adaptação do antigo Hospital Militar de Belém.

O líder parlamentar social-democrata quer perceber porque é que havendo já indicações sobre a atuação de Alberto Coelho na Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, agora detido na operação "Tempestade Perfeita", se manteve a sua nomeação para a Empordef.

Joaquim Miranda Sarmento considera que Seguro devia explicar "a sua intervenção no processo ao indicar que não deveria ocorrer aquela nomeação" e ao detetar a "situação grave porque é que o ministro não seguiu essa indicação".

No programa da Renascença São Bento à Sexta, o líder parlamentar do PS foi questionado se houve pouca cautela de João Gomes Cravinho nesta nomeação de Alberto Coelho já depois do resultado da auditoria, com o líder parlamentar do PS a responder que a falta de cautela não é uma ilegalidade nem de natureza admnistrativa, nem criminal, é uma ponderação e o senhor ministro dirá qual foi a sua ponderação".