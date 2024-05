Desfazer todas as dúvidas

Chegou, finalmente, a derradeira jornada do nosso principal campeonato na qual há, pelo menos, cinco desafios susceptíveis de despertarem especial interesse.



Desde logo, o encontro entre o Sporting Clube de Braga e o Futebol Clube do Porto, o qual vai decidir entre os terceiro e quarto classificados estando os portistas com um ponto de vantagem sobre os arsenalistas. Daí que, para se fixarem na posição actual, os dragões necessitam somente de um ponto, ou seja, conquistar um empate na Pedreira.

Daí decorre, igualmente, grande importância no que toca a participações portuguesas nas competições europeias da próxima temporada, ambos com presença garantida na Liga Europa, estando por se saber quem terá acesso directo à prova e quem terá de se submeter a uma fase eliminatória. O Vitória de Guimarães, por seu turno, já tem lugar assegurado na Liga Conferência, pelo que o seu jogo de sábado, em Arouca, não virá a representar qualquer incómodo.

Já despromovidos à segunda Liga estão Desportivo de Chaves e Vizela.

Está, entretanto, por se saber qual a equipa que vai tomar parte num play-off a duas mãos: Portimonense, Estrela da Amadora e Boavista, dos três sairá um para defrontar, nessa fase, o terceiro classificado da segunda Liga, AVS ou Marítimo da Madeira.

Claro que para além dos cinco jogos citados na Liga principal, outros há que também vão merecer o interesse dos adeptos.

Hoje à noite, o Rio Ave recebe o Benfica, para um jogo que é especialmente importante sobretudo para os lisboetas. A casa ainda não está devidamente arrumada, tendo em vista a temporada que se segue e, em particular, mantêm-se dúvidas sobre a continuidade ou não de Roger Schmidt à frente do emblema da águia.

E, depois, a festa da consagração do novo campeão naconal, na sua própria casa.

Os leões vão receber em festa o já despromovido Desportivo de Chaves e, depois do que já se viu no Marquês, tudo aponta para que a apoteose se repita.

A entrega do troféu de campeão será também um momento importante da tarde.

São, enfim, as despedidas da prova maior, ficando somente por se saber qual de dois, Sporting e Porto, será capaz de ganhar, oito dias depois, a prova rainha do nosso futebol no imponente estádio do vale do Jamor.