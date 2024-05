Como cantaria Chico Buarque, na sublime canção que um dia decidiu transformar em sucesso universal, “foi bonita a festa, pá, fico contente, e enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim”.



A força leonina ficou na noite passada confirmada de forma inquestionável, com milhares de adeptos a consagrarem jogadores, técnicos e dirigentes, numa firme demonstração de que o futuro poderá ser diferente em Alvalade, se comparado com os anos irrelevantes em que os leões se deixaram estar mergulhado em crises, que pareciam não mais ter fim.

O Sporting é, a duas jornadas do fim, o justo vencedor deste campeonato: dispôs da equipa mais rentável em pontos e em qualidade de jogo, somou o maior número de golos marcados, e teve no sueco Viktor Djokeres a estrela mais refulgente, brilhou com intensidade semanas e semanas a fio.

Numa temporada em que tem ainda a possibilidade de também conquistar a Taça de Portugal, perante um adversário de inquestionável valia num jogo em que tudo pode acontecer, como sempre, a equipa comandada por Rúben Amorim conquistou igualmente o direito de estar presenta ma próxima edição da Liga dos Campeões Europeus, recolhendo daí os proveitos desportivos e financeiros que muito reforçarão a saúde financeira do clube.

Também nesta última madrugada terá ficado fora de dúvidas a permanência de Amorim no comando da frente ampla do futebol, um reforço de inquestionável valia mesmo que possam vir a registar-se mudanças no plantel, que este ano deu garantias de sobra.

Ver-se-á então o que acontece no futuro, a curto prazo, mas desde já com a certeza de que a nau navega em águas tranquilas e se prepara para novas e longas aventuras.