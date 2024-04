Alta temperatura para os lados do Dragão

Eleições num dia, e clássico poucas horas depois, podem provocar alguma indigestão a alguns setores da enorme massa associativa portista.



Comecemos pela assembleia eleitoral no mais popular clube do Norte, um pleito que promete um movimento desusado, dadas as circunstâncias de todos conhecidas e muito debatidas, sobretudo no último mês.

De um lado, Pinto da Costa, Presidente há 42 anos que se recandidata quando, há algum tempo, as previsões não apontavam nesse sentido, do outro André Villas-Boas, antigo treinador do clube, num tempo em que somou vitórias em todas as competições em que tomou parte com o emblema do Dragão ao peito.

Ao contrário do que foi habitual em eleições passadas, Pinto da Costa tem agora pela frente uma concorrência de peso, que lhe tira o sono e pode roubar o poder que deseja continuar a manter.

E, por isso, vem tomando decisões e feito promessas, que uma franja da massa associativa do Clube contesta veementemente, e que poderão, inclusive, exercer muita influência na contagem final dos votos.

Aguardemos pelos resultados de amanhã com a certeza antecipada de que nada será como dantes, vença quem vencer neste sábado este combate.

Passadas estas horas frenéticas, os portistas viram depois as suas atenções para o clássico de domingo, no seu estádio, onde os escolhidos por Sérgio Conceição vão defrontar o “quase” campeão Sporting, neste momento em muito melhor forma e capaz de praticar futebol de maior qualidade.

Claro que em desafios como este é “pecado” falar-se em vencedor antecipado.

Em boa verdade, e por razões diferentes, o desfecho do jogo interessa a ambos, embora os leões estejam com 18 pontos de vantagem, quando restam quatro jornadas para terminar o campeonato.