Dias quentes no futebol luso

Os incidentes de Faro, no pós-jogo Farense-Benfica, continuam a ser refletidos em títulos de imprensa, agravando ainda mais a situação do clube da águia, já suficientemente debilitada pelo fraco rendimento da sua equipa principal de futebol.



Algo tardiamente, o Presidente Rui Costa, saiu ontem em defesa do seu treinador, recordando que os acontecimentos do São Luis não foram novidade e que, mesmo compreendendo alguma contestação, continua a recusar atirar a toalha ao chão, dado haver ainda quatro jornadas por disputar. Só que, sejamos lógicos, a questão do título parece estar definida, dada a vantagem dos leões, e as aparentes facilidades que o seu calendário lhes proporciona.

A ida de Rúben Amorim a Londres, para supostamente negociar com o West Ham United a sua possível contratação, foi outro dos temas do fim de estação, que causou algum alarido sobretudo nas hostes leoninas. Mesmo sabendo que o treinador possa abandonar Alvalade no fim da temporada, os sócios e adeptos entendem que os dirigentes tudo devem tentar para que Amorim permaneça ao serviço do emblema do leão.

Independentemente daquilo que venha a acontecer, a verdade é que se revelou inconveniente e precipitada esta viagem do técnico a Inglaterra.

Pelos números actuais, o Sporting tem o título à sua mercê, mas matematicamente o mesmo ainda não está ganho, e as notícias que vieram a público poderão eventualmente ter causado alguma perturbação no espírito dos jogadores leoninos.

Finalmente as eleições no Futebol Clube do Porto, a quatro dias do sufrágio, atingiram um climax de que não há memória no clube nortenho. Pinto da Costa nunca tivera concorrência semelhante à de agora e, pelos dados conhecidos, a sua vitória no pleito não parece estar de modo algum assegurada.

É, perante este quadro, que têm vindo a público acusações fortíssimas em ambos os sentidos, e que no próximo sábado se saberá com que consequências.