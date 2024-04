O palco da final já tem artistas

Ao Sporting Clube de Portugal juntou-se ontem à noite o Futebol Clube do Porto para a festa que vai ter lugar no Estádio Nacional no próximo 26 de Maio, ou seja, uma semana depois de terminado o Campeonato Nacional, para cujo cumprimento total faltam ainda cinco jornadas.



Os leões já haviam garantido, nas meias-finais da Taça de Portugal, ultrapassar o Benfica em dois desafios nos quais a sua superioridade acabou por se tornar indiscutível. Venceram primeiro em Alvalade, depois empataram na Luz, o que lhes valeu essa qualificação.

Os dragões começaram por vencer o Vitória de Guimarães no estádio do Fundador, vindo a confirmar ontem, no seu próprio reduto, a justiça do regresso ao Jamor, pelo terceiro ano consecutivo.

Mesmo perante o quadro actual que se conhece, para a final da segunda mais importante competição do calendário nacional, a Taça de Portugal, nunca há vencedores antecipados.

A longa história da Taça confirma isso mesmo, sabendo-se que da lista de vencedores constam nomes que não pertencem às figuras mais destacadas do futebol português.

No campeonato a história é diferente pois, por norma, só a formação mais regular após trinta e quatro jornadas, acaba por justificar a subida ao primeiro lugar do pódio.

Neste momento, quando estamos a cinco semanas de chegar ao fim, o campeonato não deverá escapar àquela que tem sido, até aqui, a equipa mais regular, o Sporting, que dispõe de mais sete pontos do que o Benfica, o que constitui uma vantagem difícil de anular.

Aí, os portistas, estão em situação diferente: ocupam o terceiro lugar na classificação, já perderam a possibilidade de participar na próxima Liga dos Campeões, com Braga e Vitória de Guimarães muito por perto, e estão ainda sob o risco de verem a sua situação piorar, no que diz respeito à qualificação para uma competição europeia, a Liga Europa.

Até ao fim do próximo mês de Maio podem ainda acontecer muitas surpresas.