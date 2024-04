Importante mas não decisivo

Para completar a jornada vinte do campeonato da primeira Liga, disputada no passado dia 4 de Fevereiro, encontram-se hoje em Famalicão a formação local e o Sporting Clube de Portugal.



Uma questão reivindicativa, na qual estiveram então envolvidas diversas forças policiais, obrigou ao adiamento do jogo por um período que extravasou todos os regulamentos, e que vai agora ter lugar em circunstâncias completamente diferentes.

Numa posição cómoda na tabela, oitavo lugar, os famalicenses vêm de um saboroso empate conquistado no Dragão, o que, globalmente, lhes permite encarar com toda a tranquilidade este tão badalado desafio com os leões, que estes vão encarar com natural seriedade e muita determinação para assim poderem construir um resultado que lhes permita dar mais um passo seguro em direcção àquele que é o seu grande objectivo desta temporada, a conquista do título nacional.

Com 35 pontos de vantagem na classificação, o Sporting apresenta-se em Famalicão como principal favorito e com capacidade para poder realizar um jogo à altura das circunstâncias.

A sua maior capacidade colectiva é indiscutível, e se fizermos uma análise séria sobre a qualidade dos jogadores das duas equipas, os lisboetas levam seguramente a melhor.

Só que cada jogo é um jogo, e este vai ser disputado em condições especiais,e que muita influência poderá vir a ter nas cinco jornadas que ficam por disputar, nas quais estão ainda por realizar alguns jogos interessantes, entre os quais um FCPorto-Sporting, após o qual ficarão por cumprir cinco jornadas até ao cumprimento total do calendário.