Neste sábado não haverá vitórias morais

Sporting e Benfica voltam a encontrar-se neste fim-de-semana só que, desta vez, em circunstâncias completamente diversas.

Enquanto na Taça de Portugal a questão principal tinha a ver, em exclusivo, com a presença na final da Taça de Portugal, ou então relegar essa possibilidade, e atirá-la simplesmente para o baú das más recordações.

Foi mais feliz o Sporting, que já cuidara de se precaver com vantagem, ainda que escassa, no marcador, na primeira mão, e assim partir para o outro desafio da segunda mão da meia-final com menor ansiedade do que o seu vizinho e adversário.

Não fizeram os leões uma exibição globalmente positiva, mas nem por isso deixaram de ser capazes de suster o maior caudal ofensivo dos benfiquistas e, mais importante, conseguir por duas vezes colocar-se em vantagem no marcador.

O desafio que amanhã volta a colocar águias e leões em confronto, assume características que nada têm a ver com as da passada terça-feira.

Da Taça salta-se o Campeonato e de um jogo na Luz para o Estádio José Alvalade com, aparentemente, o Sporting podendo dispor de alguma ligeira vantagem, também pelo facto de estar colocado no lugar de liderança na prova maior do futebol português.

Porém, num encontro como este, nunca é recomendável arriscar prognósticos, sempre tão passíveis de virem a ser contrariados.

O resultado que vier a registar-se não deixará de refletir uma de duas possibilidades: ganha o Sporting e o campeonato fica praticamente decidido a seu favor, em caso de vitória do Benfica reacende-se a luta entre ambos, dado ficarem em situações de grande proximidade na tabela.

Em caso de empate, o Sporting manterá vantagem que, entretanto, poderá ser ampliada, caso consigo contabilizar mais uma vitória no jogo que tem em atraso com o Famalicão, aprazado para o próximo dia 16, terça-feira.