A festa da Taça vai hoje à Luz

Depois de uma jornada muito intensa no campeonato da I Liga, regressa hoje à noite a Taça de Portugal com um clássico enorme, o eterno derby lisboeta que coloca em confronto o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal.



O fim-de-semana que acabámos de viver foi igualmente intenso com sorte diferente para as três equipas mais cotadas do campeonato. Enquanto Sporting e Benfica venceram, ambos pela diferença mínima, o FCPorto baqueou na Amoreira, onde o Estoril Praia lhe infligiu a terceira derrota desta temporada.

Os portistas ficam agora perante aquele que parece ser o seu único objectivo até ao fim da época, a Taça de Portugal, onde vai ter de defrontar por duas vezes o Vitória de Guimarães, equipa difícil, que está a protagonizar um excelente momento de forma, com resultados muito positivos a condizer com actuações muito agradáveis.

Hoje à noite, águias e leões vão bater-se no Estádio da Luz pela qualificação de um deles para a final da Taça a realizar no Vale do Jamor, em finais do próximo mês de Maio.

O Sporting desloca-se ao terreno do seu vizinho em vantagem, embora ligeira vantagem.

Venceu em Alvalade por 2-1 no jogo da primeira mão das meias-finais, o que significa que a sua tarefa desta terça-feira é muito exigente para conseguir conservar essa vantagem.

O momento das duas equipas é reconhecidamente diferente: o Sporting tem vindo a confirmar muita consistência a que tem juntado bons resultados, com alguns jogadores decisivos no pleno da sua forma e, por isso, revelando capacidade para se sair airosamente do jogo.

Só que o Benfica possui igualmente jogadores de alta qualidade, que em jogos como este são sempre capazes de se ultrapassarem a si próprios.

Há, pois, um punhado de boas razões para aguardarmos com entusiasmo esta segunda mão, cientes de que devemos desejar um bom jogo e, como sempre se deseja, com um vencedor final justo.

Por agora, falta apenas saber o seu nome.