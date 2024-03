Em noite europeia sortes diversas

Benfica e Sporting jogavam, ontem à noite, a sorte futura do futebol português no contexto internacional. Acabaram por ter, como consequência disso, passarem agora a ter objetivos diferentes e percorrer caminhos diferentes.

O Benfica começou por levar a melhor sobre os escoceses do Glasgow Rangers, num jogo muito disputado sob um temporal intenso, enquanto o Sporting baqueou frente ao sexto classificado do campeonato italiano, o Atalanta de Bérgamo.

A história dos dois desafios é diferente, as exibições de ambas as equipas também foram diversas. Veremos a partir de agora, que consequências resultarão destes desfechos de ontem, dado que tanto leões como águias continuam empenhados nas duas principais competições do futebol português, com a agravante, para os encarnados, de terem de prosseguir em simultâneo na Liga Europa.

Na ressaca dos jogos de ontem os leões saem mais prejudicados: Pote teve uma lesão que pode obrigar a uma paragem de quase dois meses, enquanto do lado encarnado não há, por enquanto, notícias de prejuízos de maior.

E será bom recordar que Benfica e Sporting vão voltar a defrontar-se em duas vezes consecutivas, no dia 3 de Abril, na Luz, para a Taça de Portugal, e quatro dias depois em Alvalade a contar para a principal Liga Portuguesa.

E é aqui que reside o busílis maior da atualidade.

Para terminar o campeonato restam somente nove jornadas, a seguir à que vai ter lugar no próximo fim-de-semana, havendo depois uma paragem de duas semanas, por força de termos nessa altura datas FIFA, que incluem dois encontros da seleção nacional, para os quais o selecionador Martinez fará a convocatória na manhã desta sexta-feira.