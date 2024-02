​O sobe e desce no comando da liga

Apesar do registo de algumas derrapagens imprevistas, a cada jornada da primeira Liga que passa aumentam as dúvidas sobre como tudo irá acabar. É verdade que ainda faltam onze para se cumprir todo o calendário, e muitas histórias estão por contar, mas também começam a ficar mais visíveis algumas tendências que diversas exibições e resultados deixam à vista.

Por exemplo, os empates de domingo consentidos tanto pelo Sporting como pelo Futebol Clube do Porto vieram sobretudo fortalecer o Benfica, não obstante alguns jogos sombrios que os encarnados têm vencido, envoltos numa descrença que os adeptos fazem questão de não esconder.

Estar, por agora, com uma vantagem de dois pontos sobre o seu eterno rival, embora à condição dado que aos leões continua a faltar o embate com o Famalicão, pode trazer um acréscimo de moral que os comandados de Roger Schmidt vão tentar aproveitar no desafio de quinta-feira, para a Taça de Portugal, a disputar em Alvalade.

E esse poderá vir a tornar-se num momento de grande clarificação sobre como está, por agora, a saúde de ambos.

Mas, por outro lado, as tarefas próximas do Benfica não se circunscrevem somente a esse jogo, dado que três dias depois lhe compete ir ao Dragão jogar para o campeonato, e aí, sim, muitas coisas ficarão com menos sombras.

Ao Sporting, que fica à espera desse momento, incumbe primeiro, desembaraçar-se do Farense poucos minutos antes, ficando depois sentado na poltrona à espera de assistir,ou à débacle dos dragões ou à colocação dos encarnados no lugar que mais lhe convém.

À parte este quadro, cheio de nuances diversas, convém olhar de relance para aquilo a que assistimos no domingo. À vitória benfiquista sobre um incipiente Portimonense, leões e dragões responderam com dois empates, que corresponderam a exibições deficitárias de ambos.

E agora, para os portistas tudo ficou ainda mais complicado na classificação, enquanto os sportinguistas provocaram um rombo na auréola que haviam criado há várias semanas, deixando os seus prosélitos verdadeiramente apreensivos quanto ao futuro.

Entretanto, aguardemos, porque em poucos dias a vida futura do trio da frente é bem capaz de ficar com menos pontos de interrogação do que nesta altura sustenta.