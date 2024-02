Saldo pouco positivo

A jornada europeia de ontem não trouxe grandes proveitos às equipas portuguesas: desde logo, o maior prejuízo resultou do afastamento do Sporting de Braga da Liga Europa, enquanto Sporting e Benfica apenas lograram chegar a empates nos dois desafios em que ambos defrontaram equipas de menor valia.

Os bracarenses estiveram quase à porta do apuramento, rectificando o resultado desfavorável da primeira mão do jogo com os azéris. Foram as muitas deficiências da equipa de Artur Jorge que a atiraram para uma situação complicada, sobretudo aquela que resultou no consentimento de um golo quando tudo já indicava que iria chegar-se ao recurso das grandes penalidade para decidir quem seguiria em frente.

O Benfica apurou-se para os oitavos-de-final da Liga Europa mas depois de uma exibição de muito pouca qualidade e frente a uma equipa que, no campeonato francês, se encontra em zona muito próxima da descida à segunda divisão.

A incrível segunda parte dos comandados de Roger Schmidt transformou-se num sufoco, com a equipa gaulesa quase sempre instalada no meio campo benfiquista, podendo somente queixar-se da falta de eficácia dos seus jogadores que, a resultar, muito poderia ter permitido um resultado diferente, quiçá podendo até chegar à eliminação do campeão português.

Em Alvalade, o Sporting entrou à vontade no jogo em consequência de ter regressado da Suiça com uma vantagem de dois golos sobre a equipa do Young Boys, que lhe davam alguma margem para se manter tranquilo.

E os leões chegaram mesmo à vantagem, o que fez aumentar a letargia em que a equipa já se encontrava.

Oportunidades de golo desperdiçadas em série fizeram aumentar a frustração dos onze, que acabou por subir de tom quando os helvéticos alcançaram o empate.

E por aí se ficou a história do jogo, em que a nota mais importante resultou do facto de Gyoukers não ter saído em branco, apontando o único golo leonino, apesar de ter falhado numa grande penalidade.

Fica uma nota final de profunda tristeza pela morte de Artur Jorge, uma das figuras mais marcantes que têm passado pelo futebol português. Não foi apenas o primeiro treinador português a vencer uma competição europeia, mas também um dos que mais contribuíram para o seu desenvolvimento e prestígio.

Com o seu comportamento impecável mereceu sempre o maior respeito dos desportistas e adeptos portugueses.

Que descanse em paz!