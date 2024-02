Na frente tudo na mesma

Passados três dias em que os da frente da tabela atuaram em circunstâncias diferentes, nada se alterou na tabela classificativa, pelo que as expectativas terão agora de ser transferidas para a jornada seguinte, na qual há o risco à vista de voltar a não haver mudanças significativas.

O Futebol Clube do Porto começou por levar a melhor sobre o Estrela da Amadora, num jogo em que a equipa azul e branca nem sequer teve necessidade de fazer um jogo brilhante.

A vitória a que chegou a equipa de Sérgio Conceição não sofre qualquer contestação, podendo até ter ficado expressa por números mais exuberantes, que justificou mas não conseguiu.

Do Benfica não se esperava a goleada com que terminou o embate com o Vizela, no seu estádio da Luz. É verdade que defrontava o lanterna vermelha da classificação, mas chegar a números tão inhabituais não deixou de ser uma surpresa. Os anteriores desafios do Benfica, sobretudo aquele da Liga Europa em que revelou enormes dificuldades frente ao 14º classificado do campeonato francês, não pressagiavam esta enormidade de golos, a que chegou no desafio de domingo à noite.

Foi, sem dúvida, um forte embalo para a equipa encarnada, importante, sobretudo agora que se aproximam tempos mais difíceis, com jogos complicados, o principal dos quais com o Sporting, em Alvalade, a contar para a Taça de Portugal, e outro, uma semana depois, com o Futebol Clube do Porto, no Dragão, em jornada quente do campeonato.

Finalmente, os leões passaram por cima das dificuldades que o desafio de Moreira de Cónegos deixava antever, fazendo pela vida logo nos minutos iniciais do jogo, quando dois golos a uma das defesas menos batidas do campeonato, que trouxeram a tranquilidade necessária para evitar que o decorrer do desafio pudesse tornar-se dramático.

Este não foi um dos melhores jogos do Sporting dos últimos tempos, mas ainda assim o suficiente para carrear a formação leonina na direcção do grande objectivo a que pretende chegar, quando ainda faltam doze jornadas para cortar o fio de chegada.

A seguir, os leões voltam a jogar fora, agora com Rio Ave, enquanto o Benfica tem à sua espera um desafio mais tranquilo, na Luz, frente ao Portimonense. Os portistas, esses, vão deslocar-se a Barcelos, para enfrentar o Gil Vicente, colocado por agora a meio da tabela.