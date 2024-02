Resultados para todos os gostos

A jornada 21 da primeira Liga só hoje à tarde fica concluída com a realização do jogo entre o Gil Vicente e o Vizela, mas já é possível destacar as notas principais que os oito desafios até agora disputados, nos proporcionaram.

Desde logo, o facto de, quanto aos três grandes, se terem registado resultados diferentes, tanto quanto qualquer jogo autoriza. Ou seja, o Sporting venceu em Alvalade, o Benfica empatou em Guimarães, enquanto Futebol Clube do Porto regressou ontem à noite derrotado da sua deslocação a Arouca.

Em consequência destes desfechos, a classificação passou a registar mudanças assinaláveis, sobretudo no que respeita à posição do FCPorto, que se atrasou consideravelmente em relação aos mais directos competidores. Dos encarnados os portistas estão agora a sete pontos de distância, podendo esse mesmo número passar para dez, caso os leões venham a vencer o jogo que lhes falta cumprir em Famalicão.

Em tempo de alguma turbulência interna, os dragões são os mais afectados por estes registos, que vêm complicar seguramente a sua tarefa futura, como acabou por reconhecer, após o jogo, o próprio capitão da equipa, Pepe. A tudo isto junta-se o facto assinalável de a formação portista apenas ter chegado aos 35 golos marcados em 21 jogos, o que é significativamente muito escasso para aquilo que se exige a jogadores de qualidade.

O Benfica deixou Guimarães depois de um empate arrancado a ferros nos minutos finais do jogo com o Vitória, após ter passado por grandes dificuldades, algumas das quais em consequência de várias decisões muito discutíveis do seu treinador como, por exemplo, ter decidido apresentar-se perante uma equipa tão complicada sem utilizar um só ponta de lança, deixando três disponíveis no banco de suplentes.

O Sporting conseguiu a melhor exibição da jornada, combinada igualmente com um desfecho expressivo. A goleada leonina, que parece ter-se tornado habitual em jogos em Alvalade com o Braga, ficou também justificada por uma actuação soberba, a que os seus jogadores conseguiram chegar.

Com treze jornadas para disputar, haverá ainda muitas histórias para contar.

E, pelo meio, chegam de novo, esta semana, as competições da Uefa nas quais estão ainda empenhadas quatro equipas portuguesas, em relação às quais estão criadas enormes expectativas. Aguardemos….