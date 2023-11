O gesto é tudo

Num tempo em que o futebol abre espaço para os mais variados desmandos, em que se dá o dito por não dito, em que é possível desacreditar pessoas e instituições, em que muitas vezes se passa por cima de tudo e de todos para triunfar, raros são os gestos que ajudam a confortar os mais sérios e que ainda têm uma pontinha de vergonha para encarar de frente tanto os bons como os maus momentos, sem dar prioridade à ambição de ganhar sempre que possível e a qualquer preço.

Cristiano Ronaldo - é dele que hoje vamos falar em exclusivo - tem sido ao longo dos anos alvo dos mais variados sentimentos pelos muitos milhões que diariamente acompanham a sua carreira em todo o mundo.

Já ouvimos chamar-lhe de tudo, os elogios mais rasgados, e os enxovalhos mais degradantes. Uma estrela como o jogador madeirense não poderia estar à espera de outra coisa.

Desta segunda-feira há registo de um gesto nobre de Cristiano Ronaldo. Mais um.

Decorriam apenas quatro minutos do jogo Al Nassr-Persepolis integrado no calendário da Liga dos Campeões Asiáticos, bastando à equipa do português um empate para ficar qualificada para os oitavos-de-final da competição.

É nessa fase temporã do desafio que Cristiano Ronaldo cai na área adversária, o que levou o árbitro da partida a assinalar, de imediato, grande penalidade a favor do Al-Nassr.

Eis, no entanto, que o avançado madeirense se levantou de imediato, dirigindo-se a seguir ao juiz para lhe dizer que não tinha sofrido qualquer falta e que, por isso, esse castigo não devia ser aplicado à equipa contrária.

Mais um gesto nobre, a projectar ainda mais a personalidade e a hombridade daquele que muitos ainda consideram o melhor jogador do mundo.

Parabéns Cristiano Ronaldo!