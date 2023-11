Outras taças, outros problemas

A jornada quatro da Taça de Portugal já ficou para trás, podendo falar-se de algumas escassas surpresas com o afastamento do Casa Pia e do Boavista frente a equipas antecipadamente menos favoritas e, ainda, a eliminação do Portimonense e do Famalicão, mas estes em consequência de terem defrontando o Sporting de Braga e o Benfica, respectivamente, o que, nestes dois casos, já era prevísivel.

Quanto aos demais grandes, Porto e Sporting desembaraçaram-se dos seus adversários sem grandes dificuldades.

Os dragões fizeram a festa em Montalegre, onde levaram a qualidade dos seus jogadores e do seu futebol, o que só pode acontecer em situações como esta, ou seja, quando está em disputa a Taça de Portugal.

Quanto aos leões, brilharam em Alvalade, onde foram visitados pelo Dumiense, clube oriundo de uma freguesia do concelho de Braga, tendo trazido consigo até à capital cerca de mil adeptos que, mesmo derrotadas, festejaram esta presença inédita do seu clube na segunda mais importante competição do calendário nacional.

Agora, virada a página, e enquanto não é conhecido o sorteio da quinta eliminatória e ainda antes do reatamento do campeonato da Liga, entretanto interrompido durante três semanas, regressam as competições europeias da Uefa, com quatro equipas portuguesas a entrar em acção.

Amanhã, para a Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto vai à capital da Catalunha para ali defrontar em jogo difícil a equipa do Barcelona, quando ambas as equipas estão em parceria na classificação do grupo, ambos com nove pontos conquistados.

Na quarta-feira, enquanto Sporting de Braga, com três pontos, recebe na Pedreira, os alemães do Union Berlim, este com apenas um ponto, o Benfica é anfitrião do Inter, quando somente lhe resta tentar salvaguardar uma presença na Liga Europa, uma vez que na Champions, com quatro derrotas e zero pontos, todas as possibilidades se desvaneceram.

Finalmente, na quinta-feira, o Sporting Clube de Portugal desloca-se a Bérgamo para defrontar o Atalanta.

Separados por três pontos dos seus adversários italianos, os leões jogam tudo nesta jornada cinco da Liga Europa, precisando de uma vitória para poderem continuar a pensar na qualificação para a fase seguinte, já a eliminar.