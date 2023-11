A Taça a conta gotas

Por entre polémicas, casos e casinhos, o futebol volta à ribalta,ainda que de forma algo titubeante. É que teremos, a partir de hoje, o pontapé de saída da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com alguns desafios mais interessantes do que outros.

O campeonato da primeira liga pode esperar.

Dos grandes, o primeiro a entrar em acção é o Futebol Clube do Porto, que recebe, logo à noite, no estádio do Dragão, a modesta equipa transmontana do Clube Desportivo e Cultural de Montalegre.

Claro que Sérgio Conceição vai aproveitar a circunstância para rodar alguns jogadores habitualmente menos utilizados, ainda que, apesar disso, a sua equipa continue a apresentar-se como favorita. Para os visitantes, o que mais importa é a festa que esta oportunidade única lhes vai proporcionar.

Amanhã, sábado, entram em campo, primeiro o Sporting de Braga, para defrontar o Portimonense, no barlavento algarvio e, lá mais para noite, o Benfica para receber no estádio da Luz, a sempre difícil equipa do Famalicão. Trata-se de dois dos poucos desafios em que se defrontam clubes do escalão principal, tendo de reconhecer-se que nem minhotos nem lisboetas podem contar com facilidades.

Os jogos da Taça de Portugal são, e serão sempre, um mistério tantas vezes indecifrável.

Já o mesmo não se poderá dizer do Sporting Clube de Portugal que, no domingo, ao começo da noite, será anfitrião do simpático Dumiense/Colégio João Paulo Segundo, Sad que se encontra classificado em 14º e último lugar da série A do Campeonato de Portugal, mas que, na eliminatória anterior, afastou o Aves, este do segundo escalão do nosso futebol.

Portanto a festa sai à rua para gáudio, sobretudo, daqueles que raramente são chamados às primeiras páginas, mas que também têm por hábito pregar partidas aos mais cotados.

Aguardemos para ver se nesta quarta eliminatória vai ou não haver surpresas.