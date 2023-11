De Espanha nem bom vento...

Tivemos ontem uma jornada da Liga dos Campeões Europeus marcada por dois resultados negativos de Benfica e Sporting de Braga, em jogos que aconteceram ambos na Espanha: um no País Basco, onde os campeões portugueses foram de novo enxovalhados pela Real Sociedad, e, na capital, onde se confirmaram as fracas expectativas que havia sobre as possibilidades de os minhotos serem capazes de causar surpresa perante o Real Madrid.

Depois de ter perdido no estádio da Luz, frente ao mesmo adversário, o Benfica foi humilhado no Anoeta, em San Sebastian, no País Basco, sobretudo na primeira parte do jogo.

Aos vinte minutos os espanhóis já venciam por 3-0, e o desastre só não assumiu proporções maiores porque a equipa tirou o pé do acelerador, em especial no templo complementar.

Ainda se chegou a esperar uma reacção da parte dos jogadores encarnados, mas a incapacidade demonstrada pela sua grande maioria, a que se juntou a ineficácia do seu treinador, que deu um enorme contributo para a exibição desastrada da equipa que ainda comanda, não o permitiram.

Nesta situação incomum dos benfiquistas, sem pontos e apenas com um golo marcado, as contas complicaram-se ainda mais, tendo ficado sem mais hipóteses de continuar na Liga dos Campeões e, inclusive, com muitas dúvidas quanto à possibilidade de passar a tomar parte na Liga Europa, o que, mesmo assim, não será brilhante para um clube com tantas e tão proclamadas ambições.

O Sporting de Braga perdeu, naturalmente, frente ao Real Madrid tendo, apesar de tudo, deixado boa impressão, ao procurar praticar futebol vistoso, combativo, alegre e atrevido.

Agora, depende somente de si próprio para continuar na competição.

Hoje, em Alvalade, vamos ter novo embate entre o Sporting e os polacos do Rakóv.

Depois do empate consentido no jogo anterior, o que se espera é uma melhor exibição e, a corresponder-lhe, um bom resultado dos leões.