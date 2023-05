A maior festa do ano

A cidade agita-se, o país transfere-se para a capital, o mundo português coloca tudo de lado para poder seguir o grande acontecimento, mesmo que para isso tenha que se sacrificar por fusos horários, nalguns casos, acreditamos, até muito incómodos.

O jogo de amanhã, em Alvalade, não foge a esta regra sagrada, mesmo que possa vir a não contar para qualquer tipo de qualificação.

Ou seja, no domingo à noite, quando o árbitro apitar para o início do derby, o Benfica pode ter já assegurado o título de campeão nacional, enquanto o Sporting corre o risco de ter posto de lado, por essa altura, o sonho de chegar ao terceiro lugar da classificação, o tal que ainda dá uma pontinha de esperança de participar, na plenitude, na próxima edição da Liga dos Campeões Europeus.

Por esta altura é bem diferente a situação dos dois baluartes lisboetas.

Além de separados por treze pontos na tabela, com a vantagem a pender para os encarnados, o futebol que ambos praticam por esta altura não tem comparação.

Os primeiros vêm de cinco vitórias consecutivas, assentes em exibições de muita qualidade, enquanto os leões, no mesmo período conseguiram quatro vitórias consentindo somente um empate.

Só que, o futebol leonino não exibiu sempre a mesma qualidade tendo, nalguns casos, vencido com enorme dificuldade, como foi o caso mais recente do desafio com o Marítimo no seu próprio estádio José Alvalade.

Apesar de tudo isto, e como se sabe, os bons ou os maus momentos há décadas que não fazem doutrina. Ou seja, nem sempre tem ganho o jogo aquele que se encontra em melhor momento, ou com uma carreira marcada por maior regularidade.

Veremos então o que acontece neste domingo, na expectativa de que possamos assistir a um jogo de qualidade, marcado pelo respeito para com os altos valores do futebol, e com uma arbitragem que o dignifique.