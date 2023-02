Tudo adiado até à próxima

Os factos e resultados da jornada passada acabaram por corresponder ao que se esperava das partidas em que foram intervenientes os primeiros quatro classificados da tabela da primeira divisão, não obstante alguns pequenos sustos, a que ainda foi possível assistir.



O Sporting foi, ontem à noite em Vila do Conde, aquele que mais calafrios provocou aos seus adeptos, dada a fragilidade que deixou à vista frente ao Rio Ave tendo, apenas a seis minutos do fim, conseguido chegar à vantagem por via de um golo obtido pelo jovem Chermiti.

Assistimos a um jogo de pouca qualidade, tendo os leões disposto apenas de duas oportunidades, no decorrer de toda a partida.

Depois da exibição fulgurante e do resultado esmagador frente ao Sporting de Braga, apenas uma semana antes, saiu ontem reforçada a ideia de estarmos perante uma equipa bipolar, da qual é sempre difícil adivinhar o comportamento em cada jogo que é chamada a disputar.

Vencedor, começara por ser o Benfica, por um resultado confortável perante a equipa sensação da primeira volta do campeonato, o Casa Pia mas que, entretanto acumula, nesta altura, três derrotas nos últimos quatro jogos realizados.

E, por isso, embora mantendo o quinto lugar da tabela, além de se ter deixado apanhar pelo Vitória de Guimarães, ficou agora separado por oito pontos do quarto classificado, o Sporting, por isso mais tranquilo nesse aspecto, embora continue preocupado com a presença nas competições europeias da temporada que se seguirá.

Num jogo igualmente sem brilho, os portistas venceram, no domingo, o vizinho Vizela, mercê de dois golos feitos no termo da primeira parte e em igual período do segundo tempo.

Uma vitória justa, mas sem razões para grandes festejos para os lados dragão.

E as atenções viram-se agora para o próximo domingo, dia da visita dos dragões ao estádio José Alvalade, depois de, a meio da semana, voltarem a jogar, desta feita com o Académico de Viseu, a contar para a Taça de Portugal.