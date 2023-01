O interesse sobe de tom

A certa altura deste campeonato maior, começou a radicar a ideia de que o Benfica estaria a consolidar cada vez mais a sua posição de comandante da classificação, e que assim iria prosseguir a sua carreira triunfal.



Além de bons resultados, a equipa de Roger Schmidt exibiu quase sempre futebol de alta qualidade, o que deixava à concorrência mais directa a ideia de que estava a tornar-se muito difícil conseguir a recolagem.

Porém, o jogo de Braga, em que o Benfica não só produziu futebol de muito baixa qualidade, como acabou por sofrer uma contundente derrota imposta por um adversário intratável, alterou o quadro até então vigente e passou a permitir que sejam agora traçadas novas e diferentes perspectivas.

Os benfiquistas retomam hoje a marcha recebendo no estádio da Luz a equipa do Portimonense, este arrimado a meio da tabela classificativa, e que certamente entrará neste jogo determinado a repetir o sucesso, vai para um ano, no mesmo local.

Embrulhado também no caso Enzo, o clube da Luz vai ter de estar muito atento para evitar qualquer surpresa que possa viajar do Algarve para Lisboa.

Amanhã, o Futebol Clube do Porto não vai ter vida fácil frente à grande surpresa que se chama Casa Pia, actualmente no quinto lugar da classificação a escassos dois pontos do Sporting.

E, como se não bastasse, aos portistas vai faltar a colaboração de alguns jogadores importantes, com Pepe à cabeça destas ausências.

No domingo, o Sporting desloca-se à Madeira para ali defrontar o Marítimo, marcado por uma carreira muito irregular, tendo obtido até agora somente uma vitória, por sinal no campo do Paços de Ferreira, tendo marcado apenas nove golos e sofrido um total de 28.

Olhando para a frieza destes números, parece fácil atribuir o favoritismo aos leões de Lisboa.

Convirá, no entanto, não perder de vista a certeza de que, como em qualquer outro campeonato, poderão acontecer surpresas, sobretudo nos momentos até mais imprevisíveis.