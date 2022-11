​Catar, aí vamos nós!

Fernando Santos, selecionador nacional, acabou ontem com todas as dúvidas que ainda sobrevivessem, e trouxe à luz do dia os nomes dos 26 jogadores convocados para a próxima campanha internacional, o Campeonato do Mundo de Futebol, que terá lugar no Catar, a partir do próximo dia 20, prolongando-se até 18 de dezembro próximo.



Não houve surpresas de maior nas escolhas do selecionador. No lote dos chamados, estão jogadores de enorme qualidade, que atuam em alguns dos mais importantes clubes da Europa,- seis portugueses, mais 20 estrangeiros -, reunindo assim o grupo mais forte e homogéneo de sempre, desde que há seleção nacional em Portugal.

Fernando Santos poderia ter perfilhado opções diferentes? Talvez, mas seguramente poucas, e certamente que uma medida desse género não deveria produzir resultados diferentes, para melhor.

Perante todas estas razões poder-se-à esperar que a seleção portuguesa venha a ter um comportamento digno de registo, apresentando-se no Catar como uma das poucas candidatas à conquista do título mundial, o que não significa que possa arvorar-se em favorita.

Com pouco tempo para preparar o Mundial, Fernando Santos tem apenas uma oportunidade para realizar os últimos testes. Será com a seleção da Nigéria, na próxima quinta-feira, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Depois, a comitiva nacional rumará até ao país organizador, para no dia 24 entrar em competição, defrontando a seleção do Gana, para a seguir jogar com o Uruguai e com a Coreia do Sul.

Não será uma fase de grupos de todo fácil. Conseguido o apuramento, a tarefa ir-se-à complicando, à medida a que as seleções mais fortes consigam seguir em frente.

Preparemo-nos, pois, para um mês de fortes emoções e, oxalá, de grandes momentos de exaltação da seleção de todos nós.