Na quarta a olhar para sábado

Em semana de competições europeias é inevitável falar de mais uma bela vitória do Sporting de Braga na Liga Europa, onde comanda o seu grupo com seis pontos, e depois de ter vencido ontem à noite, na Pedreira, o comandante da classificação de um dos mais prestigiados campeonatos, a Bundesliga.



A vitória dos minhotos, diante do Union Berlim, não só traduz com justiça a verdade do jogo e o seu desfecho, como confirma a franca possibilidade de a equipa portuguesa chegar longe na competição em que agora toma parte.

Aliás, este parece ser um ano fadado a proporcionar aos arsenalistas uma considerável soma de sucessos nacionais e internacionais. O percurso, embora ainda curto, conseguido até aqui, deixa perceber essa possibilidade.

Entretanto, a jogar nas provas uefeiras, as outras equipas portuguesas não deixaram de concentrar as suas atenções na jornada da Liga que hoje à noite principia em Portimão, até onde o Desportivo de Chaves efectua a sua mais longa viagem em território continental.

Amanhã é, especialmente, o dia capaz de atrair maiores expectativas.

Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto jogam em terrenos adversos, enquanto o Sport Lisboa e Benfica terá que esperar por domingo para, no estádio da Luz, receber o deficitário Marítimo, que ao cabo das seis jornadas já sofreu 17 golos tendo marcado apenas 4, sem que tenha conseguido conquistar um ponto sequer.

Leões e Dragões vão suar as estopinhas para saírem do Bessa e da Amoreira com ponto ou pontos no saco de viagem.

Mesmo em momento alto, depois dos últimos resultados, sobretudo contra o Tottenham, a equipa de Amorim entra em vantagem no recinto boavisteiros, mas vai sofrer muito para chegar ao fim na mesma situação.

Quanto aos Dragões, os tempos que atravessam estão carregados de cinzento.

As más exibições nos desafios mais recentes e, especialmente, a derrota contundente, no seu estádio, frente ao Club Brugge, em consequência de um jogo inqualificável, fazem soar todos os alarmes e acarretam dúvidas não muito fáceis de desfazer nos próximos tempos.

E, como se não bastasse, o incidente ocorrido após o jogo com os belgas que envolveu a Família de Sérgio Conceição, é uma ferida difícil de estancar, o que obriga a que os responsáveis portistas actuem bem e depressa para que aquele acontecimento não acabe por ficar sem punição.

Veremos que influência irá tudo isto ter no futuro imediato do clube nortenho, onde se notam movimentos da mais variada ordem, interpretados por figuras que começam a perfilar-se face a momentos eleitorais que, embora longe no tempo, são já tema de muitas conversas.